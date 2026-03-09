2026WBCで日本代表「侍ジャパン」を牽引する大谷翔平選手が9日、自身のインスタグラムを更新。世界一をかけた厳しい戦いの合間に、愛犬デコピンと癒やしの時間を過ごす様子がわかる投稿をしました。

大谷選手は今大会、初戦のチャイニーズタイペイ戦では周囲の度肝を抜く満塁弾を記録するなど3安打5打点の活躍。続く韓国戦でも貴重な同点弾をはなち、その後の鈴木誠也選手、吉田正尚選手とMLBで活躍する侍スラッガーの豪快な連弾につなげました。

そんな大谷選手が9日に、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。目の部分がないぬいぐるみの写真を投稿しました。続けてそのぬいぐるみとデコピンを写した一枚も掲載。デコピンはカメラ目線ではなく、どこか気まずい様子をみせています。さらにデコピンの足元には、もう1体のぬいぐるみ。その1体も鼻の部分の布が大きく破れてしまっています。

1次ラウンドで3戦無敗の侍ジャパンですが、前日のオーストラリア戦では、大谷選手は3打数ノーヒットでした。昨日まで続いた連戦の疲れを癒やすような、厳しい戦いの合間の平穏な投稿となっています。