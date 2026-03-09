《3月はとにかくイベント盛りだくさん！連日いろいろお知らせしていきます》

5日、自身のインスタグラムを更新したのは、元NHK沖縄放送局アナウンサーの竹中知華（44）。東京・渋谷で行われるイベントの告知なのだが、同投稿にポストされた竹中の写真がネットをザワつかせている。

ポストされた写真は、竹内が超ミニの看護師の衣装に巨大な注射器を持つという過激なナースコスプレ姿。同投稿のコメント欄にはファンたちが《最高》《かわいい》と絶賛する書き込みが並ぶなか、一部からは《何を目指してる？》といった疑問の声も。この件を報じたネットニュースのコメント欄にも困惑するコメントがちらほら。

「過激なグラビア路線に完全に舵を切りましたね」と話すのは、スポーツ紙記者だ。竹中は広島県出身のアナウンサーで、現在はラジオ沖縄に所属。’08年からNHK沖縄放送局の契約アナとして朝のニュース番組などを担当し、’15年にNHKを離れ、フリーアナへ転身した。

「’15年4月には沖縄限定で写真集『ASAKARA TOMOKA』を発売。転身直後のリリースだったことと、そのグラマラスなスタイルがネット上で大きな話題になりました。そのときはまだ露出度は低めでしたね」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

’25年11月、グラビア雑誌『週刊プレイボーイ』編集部によるデジタル写真集『TOMOKA』が発売されると、

「発売からわずか1週間で1万ダウンロードを達成したと聞いています。デジタル写真集で1万売れるのは異例中の異例であり、業界では大ヒットと言える売上だったそうです。すると今年1月15日には、デジタル写真集の第2弾『This is TOMOKA〜prologue〜』がさっそく発売され、3月16日にはカレンダーブックの発売も決定。その内容がどんどん過激になっています」

竹中は大胆路線で突き進む――。