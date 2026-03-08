４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住していドバイからの脱出に成功し、香港に着いたことを報告した。

米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、ＳＮＳでドバイを離れる決意をしたとつづっていたＭＡＬＩＡ．は８日、自身のインスタグラムを更新。「Ｄｕｂａｉ→ＨＫ 奇跡的に飛んだフライトは、香港便でした。元々、春休みは香港を経由してから東京に帰る予定だったわたし達ですが、緊急事態になり、すぐに香港のお友達に連絡しました。『スケジュールは大丈夫だから、飛べるならすぐおいで。』と言ってくれて、当初の予定よりも１週間以上早く、香港に到着しました」と記し、息子とおでこをくっつける親子ショットなどをアップ。

「到着した日は深夜だったので、まずはゆっくり休ませてもらって、次の日からは『こども達が楽しいこと』をたくさん提案してくれて、色々な場所に連れて行ってもらいました」「やっと会えた心友との時間に、心も身体も癒されました 困った時に「おいで」と言ってくれる人がいること。それがどれだけ心強いことなのか、噛み締めてる」「＃わたし達はいま香港にいます」とつづった。

この投稿には、「ご無事で何よりです。元気な姿見れて嬉しい」「心休まる場所に行く事が出来て本当良かった」「良かった！良かった！」「素敵な心友 ゆっくり休んで下さい！！たっぷり心を癒して下さいね」「良かった！良かった！無事が何よりです」などのコメントが寄せられた。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。プロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２人の孫もいる。