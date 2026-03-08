姉のErikaと妹の百瀬まりなによる2人組ユニット・エリマリ姉妹の1st写真集（撮影：菊地泰久、A4正寸128ページ、税込3410円）が3月25日、講談社よりリリースされます。



【写真】美貌と圧巻ボディが大渋滞！Erikaさん（姉）と百瀬まりなさん（妹）

FRIDAYでは1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売ではNo.1売上を記録。SNSでも大きな話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で”さらなる表現”に挑戦しました。



撮影はベトナム最大級のリゾート地・フーコック島で行われました。「最後の秘境」と呼ばれるロケーションで、身も心も全面開放。艶やかなTバックランジェリーや開放感あふれるプールで無邪気に戯れるビキニ姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を披露しています。



これまでの撮影では見せたことのない、最高に大胆なカットに挑戦。悩殺必至のヌーディーショットやこの写真集のために徹底的に仕上げた美尻を存分に披露しました。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求。より磨きがかかった2人の美ボディと成熟した色気、エキゾチックな美貌…何度でも繰り返し開きたくなる至高の永久保存版写真集です。



エリマリ姉妹は「6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います。初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたらうれしいです！」とコメントしています。



【Erikaさんプロフィール】

東京都出身。ルーマニアと日本のハーフで「エリマリ姉妹」の姉。84万人のフォロワーを抱えるTikTok（@myxx_erika）を中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。最新情報は本人Instagram、Xともに(Instagram/@myxx_erika),（X/@myxx_erika）まで



【百瀬まりなさんプロフィール】

東京都出身。「エリマリ姉妹」の妹で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチ活動中。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。最新情報は本人Instagram（@0o_momomari_o0）、X（@mari_na___）まで