1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦する。試合前、配信する「Netflix」で一瞬映った少女に視聴者が釘付けになった。

全勝同士の対決。試合前、中継は大会の見どころを伝えながら場内を映していた。すると、客席で豪州のシャツを着た小さな女の子の背中が。向き直ると、愛くるしい表情をのぞかせた。ここで一部の視聴者が既視感を覚えた。

彼女は豪州代表主将ティム・ケネリー外野手の愛娘フローレンスちゃん。前回大会、客席から「レッツゴー・ダディ！」「レッツゴー・ジョージ！」と大きな声で、父や父のチームメートを応援したことが話題に。当時3歳だったが、6歳になった今大会も応援に駆け付けた。ずいぶんと幼かった印象だが、3年経ち、目鼻立ちもくっきりして成長した印象だ。

顔が映ったのはほんの5秒ほどながら、X上には「あらレッツゴージョージのあの子いた？？」「今映ったの、レッツゴージョージの女の子！？！？ 成長してる〜」「レッツゴージョージの幼女が今回も来てる」などの声が続々と上がった。



（THE ANSWER編集部）