仕事一筋で大手商社の部長まで上り詰めた独身の悔田さん（仮名・55歳）。「残りの人生は安泰だと思っていました」と、約4,500万円の割増退職金を手にして早期退職を選択しました。しかし、待っていたのは予想もしない孤独でした。会社という唯一の居場所を失い、部下からの連絡も途絶え、誰とも話さない日々。「社会的な死」の恐怖に耐えきれず、十分な資金がありながらもハローワークへ通い始めた50代男性の事例を紹介します。

4,500万円と引き換えに失ったモノ

「会社にいたころは、毎日数十件のメールや電話に追われて『休む暇もない』と愚痴をこぼしていました。それが今は、スマホが3日間、一度も鳴りません。自分が誰からも必要とされていない現実に、ここまで落ち込むとは思っていませんでした」

そう語るのは、悔田念さん（仮名・55歳）。半年ほど前まで、大手商社で部長職を務めていました。年収は1,300万円。独身で、仕事こそが恋人であり家族でした。転機は、会社が実施した早期退職募集でした。条件は、通常の退職金に2,000万円以上の上乗せがあり、額面で合計約4,500万円が支給されるというもの。

「55歳で役職定年が見えていました。ヒラ社員として働くくらいなら、割増金をもらって辞めたほうが精神的にも得だと思ったんです。老後資金の不安もなくなりますから」

約4,500万円というまとまった退職金を手にした田中さん。当然、そこから税金が引かれます。さらに退職翌年には、前年の高い年収に基づく住民税や国民健康保険料がのしかかるため、手元に残るお金は想像以上に目減りしました。それでも、当面は遊んで暮らせるだけの十分な蓄えはありました。

「世間では老後2,000万円問題と騒がれていますが、これだけあれば残りの人生は安泰だと思っていました」

しかし、退職した翌日から、悔田さんの生活は一変しました。

毎朝決まった時間に行く場所がない。部下を叱咤激励することもない。趣味らしい趣味もありません。最初の1週間は解放感がありましたが、すぐに耐え難い孤独が襲ってきました。

「元部下に『飲みに行こう』とLINEを送っても、既読スルーか『忙しいのでまた今度お願いします』という社交辞令ばかり。私が慕われていたのではなく、部長という肩書きが慕われていただけだと気づかされました」

孤独を感じる毎日に耐えられず後悔

さらに追い打ちをかけたのが、ポストに入っていた賃貸マンションの更新通知でした。

これまでは会社員という信用で何気なく手続きをしていましたが、「無職」となった今、家賃保証会社の再審査があれば落とされるかもしれない。かといって引っ越そうにも、無職では次の部屋を借りられないかもしれないという現実に直面したのです。独身で保証人も高齢の親しかいません。

「たしかに、お金はあります。ただ、引かれ続ける税金や保険料を見て不安になることもありますし、何より使う相手もいないし、使う場所もない。毎日コンビニ弁当を買って、一人でテレビを見て寝るだけ。このまま誰にも気づかれずに孤独死するんじゃないかと……」

悔田さんは今、ハローワークに通っています。遊んで暮らせる資金があっても、誰とも関わらない毎日の孤独と、社会から切り離された焦燥感に耐えられなくなったためです。

しかし、かつてのプライドが邪魔をして条件の低い仕事には応募できず、かといって部長職時代の年収や権限に見合う求人もありません。社会との接点を失った喪失感は、早期退職で得た大金でも埋めることはできませんでした。

「会社を辞めるということは、私にとって『社会的な死』と同じでした。あんなに嫌だった満員電車も、今となっては少し恋しく思います」

独身男性を襲う「社会的孤立」のリスク

東京商工リサーチの「2025年 上場企業『早期・希望退職募集』状況」によると、2025年の上場企業の早期退職募集人数は1万7,875人に達しました。

悔田さんのように、十分な資産を得て退職するケースは「勝ち組」に見えますが、独身男性の場合は「孤立」という深刻なリスクが潜んでいます。

特に、現役時代に仕事人間だった人ほど危険です。会社以外のコミュニティ（家族、趣味、地域活動、友人）を持たずに退職すると、社会との接点が完全に遮断されてしまいます。国立社会保障・人口問題研究所の調査などでも、未婚男性の社会的孤立の割合は高く、退職を機に引きこもり状態になるケースが指摘されています。

また、賃貸住まいの場合、高齢単身者の入居を敬遠する大家も少なくありません。資産があっても「信用」や「見守り手」がないことで、住居の確保が難しくなる現実があります。

早期退職は、金銭的な計算だけでなく、「辞めたあとに何をして、誰と関わって生きていくか」というプランがなければ、悔田さんのように精神的な行き詰まりを迎える可能性があるので要注意です。

