ランボルギーニ女性オーナーのためのイベント「#SheDriveaLambo」日本初開催！
3月8日は国際女性デー（International Womens Day）。国連により定められた記念日で、近年は多様性やジェンダー平等への意識の高まりを受けて認知が広がっており、その名を耳にする機会も増えてきた。「ミモザの日」とも呼ばれ、イタリアでは黄色のミモザの花を大切な女性に贈り日頃の感謝を伝える日でもある。
【画像】ランボルギーニが開催した女子会「#SheDriveaLambo」の華やかな様子（写真17点）
その日に先駆けて、ランボルギーニを愛する女性のためのプロジェクト「#SheDriveaLambo」が3月3日、ひな祭りの日に日本で初開催された。ランボルギーニ女性オーナーのみによるツーリングとワークショップを通じて、自らステアリングを握るランボルギーニ女性オーナー同士の絆を深める特別なイベントだ。
今回は全国から15台以上のランボルギーニが参加した。いずれも女性オーナーで、レヴエルト、ウルス、アヴェンタドール、ウラカンといったラインナップ。当日はメディア枠も用意され、3台のランボルギーニ現行モデルに女性ジャーナリストと編集者が交代で乗りながら、ゲストと同じ体験をさせていただいた。
スタート地点は「代官山 T-SITE」。集合場所のシェアラウンジへ到着すると、すでに女性オーナーたちが集っている。当日のドレスコードはミモザの花にちなんでの”Something Yellow”で、黄色のアクセントカラーが随所に見られる華やかな雰囲気だ。顔見知りのオーナーたちが再会して楽しげに談笑し、会場はスタート前から「ランボ女子会」の盛り上がりを見せていた。
アウトモビリ・ランボルギーニ・ジャパンのスタッフより日本初開催の「#SheDriveaLambo」への参加のお礼とご挨拶のあと、株式会社Radiance 代表取締役の金ヶ江悦子さんによるマインドフルネスのワークショップでイベントは幕を開けた。金ヶ江さんはウェルビーイング教育を専門とし、人がより良い状態で生きる力を育む活動をおこなっている。
今回は ”呼吸”にフォーカスしたセッションで、自分自身を落ち着き開放するための効果的な呼吸方法を実践するものだった。「今日は雨も降っていますし、ハンドルを握る場面では緊張して力が入ってしまうかもしれません。そんなときにはこの呼吸を思い出してみてください」というレクチャーを受けたのち、4グループに分かれてのドライバーズブリーフィングが始まった。
我々女性メディアのグループは、カーライフ・エッセイストの吉田由美さんと、『ル・ボラン』編集長の京谷則子さん、そして私（『オクタン日本版』編集長の湯淺）の3名で、ランボルギーニの最新モデル、テメラリオ、レヴエルト、ウルスSEの3台を途中で乗り換えながらドライブすることに。1グループ（3〜4台）に先導車が1台付く細やかなフォロー体制で、各先導車のドライバーもほぼ女性が担当してくれるという徹底ぶり。メディアグループの先導担当は元レーシングドライバーで現在は会員制ドライビングクラブのインストラクターをしている中村浩子さんだ。
これまでランボルギーニの最新モデルは、助手席に乗ったり運転席に座ってみたり、触れる機会は数多くあったのだが、実際にひとりでドライブするのは今回が初めて。「公道を運転するときに気を付けるべきポイントは？」と吉田さんと京谷さんに尋ねたところ、ふたりとも親身にレクチャーをしてくれた。曰く、段差には気を付けて。でもリフターがあるから大丈夫。レヴエルトとテメラリオは、ウインカーとワイパーはステアリングのボタンで操作するのよ、等々。
雨なんて気にしない！とばかりに、華やかな一行が代官山T-SITEをスタートする。我々のグループはテメラリオ、レヴエルト、ウルスSEの順で先導車に続いて走る。この第一区間では私はウルスSEを担当した。街中でランボルギーニでいちばん気を遣うといっても過言ではない段差を気にしなくていいのはありがたい。
