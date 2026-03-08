フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。3位に197.17点の岡万佑子（木下アカデミー）が入った。日本ファンは205.39点で2位に入ったハナ・バース（オーストラリア）にも注目。「実は日本人表彰台独占なんだよね」などと反応していた。

島田は史上初の4連覇を達成した。3連続ジャンプで回転不足があり1.51点の減点があったが、涙の戴冠となった。16歳の岡もジャンプにミスが出たが表彰台に。日本時間未明の快挙で、2人とともにメダルを手にしたのがバースだった。

3回転アクセル―3回転トウループのコンビネーションを決めるなど、フリーでは島田を上回ってトップの138.44点をマークした。バースは日本名「石崎波奈」で、日豪の二重国籍。中庭健介氏、中田誠人氏らに指導を受けている。

そのためX上の日本ファンからは「実質的に日本が表彰台独占ってこと！？」「今回のメダリストは全員が日本拠点」「実質日本勢表彰台争いだったのすごすぎ」「フリー1位すごい！」などと注目されていた。



