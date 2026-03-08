ブンデスリーガ 25/26の第25節 ケルンとドルトムントの試合が、3月8日02:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、Niang Youssoupha（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ドルトムントのマクシミリアン・バイアー（FW）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールを決めてドルトムントが先制。

45+2分にケルンのジャフマイ・シンプソン ピュゼー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。0-1とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

ケルンは後半の頭から選手交代。イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）からジェンク・オズカジャル（DF）に交代した。

60分ドルトムントが追加点。ユリアン・ブラント（MF）のアシストからマクシミリアン・バイアー（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

61分、ドルトムントは同時に2人を交代。セール・ギラシ（FW）、ユリアン・リエルソン（DF）に代わりファビオ・シルバ（FW）、ヤン・コウト（DF）がピッチに入る。

75分、ケルンが選手交代を行う。Niang Youssoupha（FW）からリントン・マイナ（MF）に交代した。

82分、ドルトムントは同時に2人を交代。ラミ・ベンセバイニ（DF）、マクシミリアン・バイアー（FW）に代わりニクラス・ズーレ（DF）、カリム・アデイエミ（MF）がピッチに入る。

86分、ケルンは同時に3人を交代。トム・クラウス（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、サイード・エルマラ（MF）に代わりドミニク・ハインツ（DF）、マリウス・ビュルター（FW）、Neumann Cenny（FW）がピッチに入る。

その直後の88分、ケルンのヤクプ・カミニスキ（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もドルトムントの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが1-2で勝利した。

なお、ケルンは86分にエリック・マルテル（MF）に、またドルトムントは45+5分にラミ・ベンセバイニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 04:40:39 更新