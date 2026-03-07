【3月1日から】2026年春の「青春18きっぷ」が利用開始！ 旅行で“東京-大阪”へ行くと、実際いくら得する？「3日間用1万円・5日間用1万2050円」で元を取れる距離も確認

2026年春期の「青春18きっぷ」が3月1日に利用開始

青春18きっぷとは、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席・BRT（バス高速輸送システム）・JR西日本宮島フェリーを連続する3日間または連続する5日間自由に乗り降りできる切符です。名称に青春とありますが、年齢制限はなく誰でも利用可能です。

2026年度春期の発売期間は3日間用が2月13日（金）～4月8日（水）まで、 5日間用が2月13日（金）～4月6日（月）までで、利用期間はどちらも3月1日（日）～4月10日（金）となります。価格は大人・子ども同額で、3日間用が1万円、5日間用が1万2050円です。



3日間用と5日間用、「青春18きっぷ」はどのくらい乗ると元が取れる？

JRの運賃は、距離（営業キロ）に応じて設定されています。2026年3月14日（土）からJR運賃が改定されるため、ここでは改定後の運賃で考えてみましょう。

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が発表している「普通旅客運賃（幹線）」を参考にすると、日本の代表的な主要駅である東京駅から大阪駅の営業キロは556.4キロメートルで、鈍行の場合の運賃は片道9350円になります。往復料金は1万8700円なので、青春18きっぷを利用した場合、3日間用で8700円、5日間用で6650円お得になります。

次に、1日あたりの損益分岐ラインで考えてみましょう。

1日あたりの平均運賃は、単純計算で3日間用が約3333円、5日間用で2410円となります。3日間用で181キロメートル以上、5日間用で121キロメートル以上を1日で移動すると元が取れることになります。

目安としては、仮に東京駅から東海方面に移動する場合を想定すると、3日間用であれば静岡県安倍川駅（184.5キロメートル）、5日間用で静岡県沼津駅（126.2キロメートル）あたりとなります。また、首都圏～関西圏、首都圏～東北南部などの長距離移動を1日1本組み込む旅程なら、比較的容易に元が取れるといえるでしょう。



実は特急や私鉄にも乗れる!? 「青春18きっぷ」の3つの裏ワザ

ここでは青春18きっぷのお得な使い方の具体例を挙げます。



（1）一部の快速列車や特急列車にも乗れる

図表1の区間は、特例として特別列車に乗車可能です。ただし、区間をまたぐと乗車券や特急券が必要になります。

図表1

路線 区間 利用可能設備 石勝線 新得～新夕張 普通車指定席の空席 室蘭本線 東室蘭～室蘭 奥羽本線 新青森～青森 普通車自由席 佐世保線 早岐～佐世保 宮崎空港線 宮崎空港～宮崎

東日本旅客鉄道株式会社 「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」 の発売について を基に筆者作成



（2）一部区間は私鉄や第三セクター鉄道にも乗れる

途中下車可能駅以外の駅で下車した場合（区間内での下車、区間を越えた乗車など）は、別に全乗車区間の運賃が必要です。

図表2

鉄道会社 区間 途中下車可能駅（JR線と乗り継ぐ場合のみ） 青い森鉄道 青森～八戸 青森駅・野辺地駅・八戸駅 あいの風とやま鉄道 富山～俱利伽羅 富山駅・高岡駅 JRいしかわ鉄道 倶利伽羅～津幡 津幡駅 ハピラインふくい 敦賀～越前花堂 敦賀駅・越前花堂駅

東日本旅客鉄道株式会社 「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」 の発売について を基に筆者作成



（3）日をまたいでも最終列車まで乗れる

有効期間の最終日は、通常ダイヤにおける最終列車まで乗車できます。



まとめ

移動手段が限られるものの、青春18きっぷで元を取るのは難しいことではないと考えられます。仮に、5日間あれば移動の時間も確保しやすいので、計画次第では遠距離の旅行も可能でしょう。春の行楽に青春18きっぷの利用を考えてみてはいかがでしょうか。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー