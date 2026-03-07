【一覧】Amazon 新生活セールでみんなが買ったガジェットまとめ
今回はセール対象商品の中から、多くの人に買われているガジェットアイテムをご紹介。生活をより便利にするアイテムが揃っているので、この機会をお見逃しなく。
→ Amazon「ガジェット」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
タッチバーやディスプレイ付きケースで、直感操作もできる高音質イヤホン
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
19,990円 → 13,990円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
羽のように軽い。Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン
映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ベッドサイドやデスクに置きやすい「Echo Show 5」
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
12,980円 → 4,500円（65%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラー表示に対応。「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」
Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
44,980円 → 34,980円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,390円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット
74,871円 → 71,919円（4%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン
ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM
45,980円 → 25,000円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー
パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S
13,200円 → 9,900円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」
【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト
14,980円 → 7,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
どこから見ても鮮やか。IODATAのゲーミングモニター
IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 240Hz 1ms HDR AdaptiveSync 搭載 HFSパネル ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA/チルト角調整/日本メーカー) EX-GD251UH
19,980円 → 15,980円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」
約2カ月間（※）ゴミ捨てが不要。強力吸引のロボット掃除機
※Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがあります
Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機)【4000Pa×2吸引力/自動ゴミ収集ステーション/毛絡み除去システム/アプリ操作】
59,800円 → 29,800円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,980円 → 22,000円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
長く使える頑丈スマホ。シャオミの「REDMI Note Pro 15 5G」
その他のセール商品
SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AB ブラック【Amazon.co.jp限定】
5,918円 → 3,980円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
135,354円 → 113,770円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
69,300円 → 49,800円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-D3000A(K)グランブラック 2段調理 300℃ おまかせ焼き フラットテーブル 電子レンジ 簡単操作 簡単料理 時短 お手軽メニュー 簡単お手入れ
56,800円 → 45,800円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック
52,800円 → 32,800円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「ガジェット」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります