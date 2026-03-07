【一覧】Amazon 新生活セールでみんなが買ったガジェットまとめ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。

今回はセール対象商品の中から、多くの人に買われているガジェットアイテムをご紹介。生活をより便利にするアイテムが揃っているので、この機会をお見逃しなく。

→ Amazon「ガジェット」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら

タッチバーやディスプレイ付きケースで、直感操作もできる高音質イヤホン


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

19,990円 → 13,990円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


羽のように軽い。Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン


SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン 【Dolby Audio対応 / 合計40時間再生 / 音漏れ抑制技術/VGP 2025 金賞】 Bluetooth 5.4 マルチポイント接続 IP54防水 専用アプリ マイク付き 急速充電対応 ワイヤレス充電 耳を塞がない 耳挟み式 ブラック

27,880円 → 22,345円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ベッドサイドやデスクに置きやすい「Echo Show 5」


Amazon

Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

12,980円 → 4,500円（65%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


カラー表示に対応。「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」


Amazon

Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)

44,980円 → 34,980円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」


Anker

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact

3,980円 → 3,390円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット


ソニー・インタラクティブエンタテインメント

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット

74,871円 → 71,919円（4%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン


Sony

ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM

45,980円 → 25,000円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー


パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

13,200円 → 9,900円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」


Amazon

【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト

14,980円 → 7,480円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


どこから見ても鮮やか。IODATAのゲーミングモニター


アイ・オー・データ

IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 240Hz 1ms HDR AdaptiveSync 搭載 HFSパネル ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA/チルト角調整/日本メーカー) EX-GD251UH

19,980円 → 15,980円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」


xiaomi(シャオミ)

シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版

21,980円 → 19,780円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


約2カ月間（※）ゴミ捨てが不要。強力吸引のロボット掃除機


※Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがあります

Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機)【4000Pa×2吸引力/自動ゴミ収集ステーション/毛絡み除去システム/アプリ操作】

59,800円 → 29,800円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機


シャープ(SHARP)

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

24,980円 → 22,000円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


長く使える頑丈スマホ。シャオミの「REDMI Note Pro 15 5G」


xiaomi(シャオミ)

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note Pro 15 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 回線対応 ブラック

54,980円 → 44,982円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


その他のセール商品


SALONIA(サロニア)

SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AB ブラック【Amazon.co.jp限定】

5,918円 → 3,980円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


HP

HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)

135,354円 → 113,770円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Lenovo

【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン

69,300円 → 49,800円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


東芝(TOSHIBA)

TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-D3000A(K)グランブラック 2段調理 300℃ おまかせ焼き フラットテーブル 電子レンジ 簡単操作 簡単料理 時短 お手軽メニュー 簡単お手入れ

56,800円 → 45,800円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Braun

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

52,800円 → 32,800円（38%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「ガジェット」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります