【一覧】Amazon 新生活セールでみんなが買ったガジェットまとめ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から、多くの人に買われているガジェットアイテムをご紹介。生活をより便利にするアイテムが揃っているので、この機会をお見逃しなく。

タッチバーやディスプレイ付きケースで、直感操作もできる高音質イヤホン

羽のように軽い。Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン

映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」

ベッドサイドやデスクに置きやすい「Echo Show 5」

カラー表示に対応。「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」

コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット

進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン

VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー

2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」

どこから見ても鮮やか。IODATAのゲーミングモニター

2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」

約2カ月間（※）ゴミ捨てが不要。強力吸引のロボット掃除機

※Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがあります

「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機

長く使える頑丈スマホ。シャオミの「REDMI Note Pro 15 5G」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。