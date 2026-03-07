コラムリストのえのきどいちろう氏が７日、ＴＢＳラジオの「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演し、侍ジャパンの強化試合を生中継したＴＢＳに強烈な苦言を呈した。

ＴＢＳは今月２日、ＷＢＣ日本代表対オリックスの強化試合を生中継した。えのきど氏は「これＴＢＳ（ラジオ）なので苦言を呈したいことがありまして」とＴＢＳの野球中継を猛批判した。

今回のＷＢＣはネットフリックスの独占配信のため、えのきど氏は強化試合は「動いてる大谷くんを地上波が映せる非常に貴重な機会だった」と指摘したうえで、「オリックス戦をＴＢＳが放送したんです。これがオレたち野球ブラザーにとっては許せないことが起きた」と話した。

続けて「まず試合前に、ジャパンしか映さない。オリックスの選手、チラッとも映さない。それから試合、最後まで見て、オリックスの岸田監督、映らない」と猛批判を展開すると、ナイツの塙宣之も「話題になってましたよね」と同調した。

今回の中継を見てえのきど氏は、野茂英雄氏が近鉄からドジャースに移籍した際のフジテレビの中継を思い出したという。

「ドジャースの攻撃のイニングは全部カットして、野茂が投げてる裏だけ繋いだ中継ってやったんですよ。それ、野球じゃないじゃん？」

これに対し塙が「だから野球ファン増えないんだよな」と言うと、えのきど氏は「野球をバカにしているようなことをしちゃダメだと思うんだけど。まあＴＢＳは、ホントに今回のオリックス戦の中継はひどかった」と話した。

同番組にはアシスタントとして出水麻衣アナが出演していたが、えのきど氏がＴＢＳの野球中継を批判している間、たまに相づちを打つだけで発言することはなく、沈黙を守っていた。