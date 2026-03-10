伊集院光（2025年5月撮影）日刊スポーツ

伊集院光、NetflixのWBC独占配信に違和感「隙あらばCM」「話違くない？」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 伊集院光が9日深夜のラジオで、NetflixのWBC独占配信について言及した
  • 「イニングごとに隙あらばCM入るじゃん。あれ、話違くない？」と指摘
  • ゲストの多さにも触れ「ゴールをずらされてる感じってすごくない？」とした
