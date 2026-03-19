「WBC特需」でひと稼ぎしようと、東京ドームで試合が行なわれた期間に配達してみました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第142回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊3月18日に幕を閉じた野球の国際大会・ワールドベースボールクラシック（WBC）