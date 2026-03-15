2026年、野球の世界一決定戦「WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)」がいよいよクライマックスを迎える。すでに全試合の中継を発表しているニッポン放送に加え、文化放送が、アメリカ・マイアミで行われる準々決勝以降の計3試合を生中継することを発表。ラジオ界を代表する2大巨頭のそろい踏みに、野球ファンのボルテージは最高潮に達している。【写真】話題になったWBCオーストラリア代表から天皇陛下への“寄贈”ラジオは