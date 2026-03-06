強力マグネットと雷ガードを搭載！縦横差し込み構造のスリムタップ
サンワサプライ株式会社は、縦も横も間でも差込める画期的な構造「車輪差し構造」を採用したスリムタップ「TAP-SPSLIM4MG-2BK/W（4個口）」「TAP-SPSLIM6MG-2BK/W（6個口）」「TAP-SPSLIM8MG-2BK/W（8個口）」を発売した。本製品は、お客様の要望にお応えするかたちで、追加機能を搭載した製品になる。強力ネオジムマグネットを新たに搭載し、デスクサイドなどにしっかり固定できる。また雷ガード機能も追加され、内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続機器を守る。
■強力マグネットでしっかり固定
強力な磁力のネオジムマグネットを使用している。スチール製の机脚、ラック、棚の裏などにピタッと固定できる。
■雷サージから機器を守る
内蔵されたサージ吸収素子（バリスタ）が雷サージを吸収し、接続機器を守る。
■サンワサプライの技術とノウハウを詰め込んだ夢のタップ
縦横どちらの向きでもプラグを差込める独自設計で、間のスペースも有効活用できる自由度が高いタップ。
■向きを揃えて差せて、スッキリまとまる
アダプタの向きが揃うことでコードが乱雑にならず、スッキリとした配線ができる。
壁際やデスクの隅への設置に最適だ。
■効率よく差せるから、小さくまとまる
ACアダプタの向きに合わせて柔軟に調整しながら最大限まで差込むことができるため、限られたスペースを効率的に活用できる。
■ACアダプタに挟まれた間の個口も有効活用
隣のアダプタとの干渉による差込み不能の問題を解消し、スムーズに最大限まで差込むことが可能だ。※ACアダプタの形状によっては差せない場合もある。
■接続機器の多いシーンで活躍
ACアダプタが多数必要な環境でも、スペースを無駄にせず効率的に差込める。
■電気用品安全法（PSE）適合
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全に使用できる。
■使いやすいシンプル×スリム設計
スリムなデザインで省スペース設置が可能。デスク周りやリビングでもすっきりと使える。
■マットで高級感のあるデザイン
主張しすぎないミニマルなデザインで、空間に調和し圧迫感を与えない。
■スイングプラグでスッキリ配線
180°スイングプラグを採用しているため、狭い場所でも無理なく差込めて取り回しもスムーズだ。
■トラッキング火災対策の絶縁キャップ
絶縁キャップ付きプラグにより、トラッキング火災のリスクを低減し、安全性をしっかり確保している。
■ラインアップ
カラーはブラックとホワイトの2色展開で、差込口数は4個口「TAP-SPSLIM4MG-2BK/W」、6個口「TAP-SPSLIM6MG-2BK/W」、8個口「TAP-SPSLIM8MG-2BK/W」から選択できる。
また、USB充電対応タイプの「TAP-SLIM6UC-15BK/W」、「TAP-SLIM6UC-3BK/W」も発売中。
■スリムタップ（マグネット付き・雷ガード付き）「TAP-SPSLIM4MG-2BK（4個口・ブラック）」
■スリムタップ（マグネット付き・雷ガード付き）「TAP-SPSLIM4MG-2BK（4個口・ブラック）」
