¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡ÚJ¥«¥Ã¥×Èþ½÷¡Û¤Î¡Ö¥Ð¥Ö¥Ð¥Ö¡×¤Ë·âÄÀ¡ªÌ¾ÁÒ¡ÖÆ¸Äç´¶¶¯¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¾È¤ì¤¿¤éÉé¤±¡ª¡ÁË«¤á»¦¤·¤Ë3Ê¬ÂÑ¤¨¤í¡ª¡Á¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡ÚJ¥«¥Ã¥×Èþ½÷¡Û¤Î¡Ö¥Ð¥Ö¥Ð¥Ö¡×¤Ë·âÄÀ¡ªÌ¾ÁÒ¡ÖÆ¸Äç´¶¶¯¤¹¤®(¾Ð)¡×
4Ì¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡¢·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤Î³ú¤ß¤Ä¤¥Þ¥·¡¼¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡ª ¥ë¡¼¥ë¤Ï¡ÖË«¤á»¦¤·¤Ë¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¾È¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¾ÁÒ¤¬È½Äê¡×¡ÖÀ©¸Â»þ´Ö¤Ï3Ê¬¡×¤È»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£Èþ½÷¤ÎË«¤á»¦¤·¤ËÂÑ¤¨¡¢Ê¿¾ï¿´¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°æ¸ý¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¡üVSÊ¿°æ¤³¤È(25)
Ê¿°æ¤Ï¡¢°æ¸ý¤ÎYouTube¤ä¥é¥¸¥ª¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤È¤«Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤¹¤ë¡ª¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¡£
Ê¿°æ¤Ë¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤Ã¤Æ°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¡¢¹¥¤¤Ç¤¹♡¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¡ª
°æ¸ý¤Ï¡Ö¾È¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤¬¡¢MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡ÖÉ¡¤Î²¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢Ê¿°æ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡üVSÇòÀî°¦Íü(26)
ÇòÀî¤Ï°æ¸ý¤È²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¡Öº£¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢°æ¸ý¤ÎÌÜÀþ¤¬J¥«¥Ã¥×¤Î¶»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ö¥Ð¥Ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°æ¸ý¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤Ç²ñÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£
ÇòÀî¤ÎÍ·¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿°æ¸ý¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¡ª
°æ¸ý¤Ï¡Ö¿¿´é¤Ç¶»¸«¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡üVSÀ±Ìî¶×(22)
À±Ìî¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î»õ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢»õ²Ê½õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡ÖÉ¨Ëí¤·¤Æ¡¢ËèÆüËá¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª ¡Ê°æ¸ý¤Î¡Ë¤³¤Î»õ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡£
¡Ö¸ý¤ò¥à¥Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î²Ä°¦¤«¤Ã¤¿♡¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°æ¸ý¤â¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¡ª Ì¾ÁÒ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢Æ¸Äç´¶¶¯¤¹¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üVS¿åÌ«¤Þ¤ê²Ö(28)
¿åÌ«¤Ï°æ¸ý¤Ë¡Ö½÷À¤Î¤É¤ÎÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Èþ¿¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Â®¹¶¤ÇÆ°ÍÉ¤·¤Æ¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¡ª
¡üVSÊ¿°æ¤³¤È
µã¤¤Î°ìÈÖ¤ÇÊ¿°æ¤ÈºÆÀï¡ª Ê¿°æ¤Ï¡¢Á°Àï¤Ç°æ¸ý¤¬¿åÌ«¤Î¤ª¿¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥ä¥¥â¥Á¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËèÆü°¸ý¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¡¢¡ÖÌÜÀþ¤¬¥¨¥Ã¥Á¤À¤Ê¤¡¡£¿§µ¤´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°æ¸ý¤ÏÇË´é¡£¤Þ¤¿¤âÇÔËÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡üÌ¾ÁÒ½áVSÊ¿°æ¤³¤È
°æ¸ý¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ë¤¢¤¤ì¤¿Ì¾ÁÒ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£Ê¿°æ¤ÏÌ¾ÁÒ¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢Ì¾ÁÒ¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡ÚJ¥«¥Ã¥×Èþ½÷¡Û¤Î¡Ö¥Ð¥Ö¥Ð¥Ö¡×¤Ë·âÄÀ¡ªÌ¾ÁÒ¡ÖÆ¸Äç´¶¶¯¤¹¤®(¾Ð)¡×
4Ì¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡¢·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤Î³ú¤ß¤Ä¤¥Þ¥·¡¼¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡ª ¥ë¡¼¥ë¤Ï¡ÖË«¤á»¦¤·¤Ë¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¾È¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¾ÁÒ¤¬È½Äê¡×¡ÖÀ©¸Â»þ´Ö¤Ï3Ê¬¡×¤È»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£Èþ½÷¤ÎË«¤á»¦¤·¤ËÂÑ¤¨¡¢Ê¿¾ï¿´¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°æ¸ý¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¡üVSÊ¿°æ¤³¤È(25)
Ê¿°æ¤Ï¡¢°æ¸ý¤ÎYouTube¤ä¥é¥¸¥ª¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤È¤«Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤¹¤ë¡ª¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¡£
Ê¿°æ¤Ë¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤Ã¤Æ°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¡¢¹¥¤¤Ç¤¹♡¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¡ª
°æ¸ý¤Ï¡Ö¾È¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤¬¡¢MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡ÖÉ¡¤Î²¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢Ê¿°æ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡üVSÇòÀî°¦Íü(26)
ÇòÀî¤Ï°æ¸ý¤È²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¡Öº£¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢°æ¸ý¤ÎÌÜÀþ¤¬J¥«¥Ã¥×¤Î¶»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ö¥Ð¥Ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°æ¸ý¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤Ç²ñÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£
ÇòÀî¤ÎÍ·¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿°æ¸ý¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¡ª
°æ¸ý¤Ï¡Ö¿¿´é¤Ç¶»¸«¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡üVSÀ±Ìî¶×(22)
À±Ìî¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î»õ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢»õ²Ê½õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡ÖÉ¨Ëí¤·¤Æ¡¢ËèÆüËá¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª ¡Ê°æ¸ý¤Î¡Ë¤³¤Î»õ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡£
¡Ö¸ý¤ò¥à¥Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î²Ä°¦¤«¤Ã¤¿♡¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°æ¸ý¤â¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¡ª Ì¾ÁÒ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢Æ¸Äç´¶¶¯¤¹¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üVS¿åÌ«¤Þ¤ê²Ö(28)
¿åÌ«¤Ï°æ¸ý¤Ë¡Ö½÷À¤Î¤É¤ÎÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Èþ¿¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Â®¹¶¤ÇÆ°ÍÉ¤·¤Æ¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¡ª
¡üVSÊ¿°æ¤³¤È
µã¤¤Î°ìÈÖ¤ÇÊ¿°æ¤ÈºÆÀï¡ª Ê¿°æ¤Ï¡¢Á°Àï¤Ç°æ¸ý¤¬¿åÌ«¤Î¤ª¿¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥ä¥¥â¥Á¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËèÆü°¸ý¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¡¢¡ÖÌÜÀþ¤¬¥¨¥Ã¥Á¤À¤Ê¤¡¡£¿§µ¤´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°æ¸ý¤ÏÇË´é¡£¤Þ¤¿¤âÇÔËÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡üÌ¾ÁÒ½áVSÊ¿°æ¤³¤È
°æ¸ý¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ë¤¢¤¤ì¤¿Ì¾ÁÒ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£Ê¿°æ¤ÏÌ¾ÁÒ¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢Ì¾ÁÒ¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£