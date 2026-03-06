¾Ã¤¨¤ÌÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿Ê¹¶¥ê¥¹¥¯¡Ä·ÐºÑ°²½¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ë·³¤Î»äÊª²½¤ò¿Ê¤á¤ë½¬¶áÊ¿¤Î»×ÏÇ
¹ñÍ´ë¶È¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡Ä
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï3·î5Æü¤«¤éÇ¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡¢¹ñ²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Âè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡Ê2026¡Á30Ç¯¡Ë¤Î¿³µÄ¤¬¼ç¤ÊµÄÂê¤À¡£
µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬·×²è·ÐºÑ¿§¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2·î28Æü¡¢¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëºòÇ¯¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤¬Á°Ç¯Èæ6.4¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÍ´ë¶È¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤Ç½é¤Î50¡ó³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÍ´ë¶È¤¬Éý¤òÍø¤«¤·¤ÆÌ±¶È¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡Ö¹ñ¿ÊÌ±Âà¡×¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡£
º£¸å¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸£°úÌò¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¡Ö±£¤ì¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
·³È÷³ÈÄ¥¤Ï°ìÁØ¿Ê¤à¤â¤Î¤Î
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñ¤òµó¤²¤Æ¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌö¿Ê¤òÆâ³°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÊ¼´ï²½¤¬¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö·³¼û¤Ç·ÐºÑ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¹¤ë·³»ö¥±¥¤¥ó¥º¼çµÁ¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³È÷³ÈÄ¥¤Ïº£¸å¤â°ìÁØ¿Ê¤à¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢26Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ©ÉþÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×Ä¥Ëô¶¢¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤ÈÎ¿¶Î©¡¦Åý¹ç»²ËÅÉôÄ¹¤é¤¬¼ºµÓ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¬»á¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë½ÍÀ¶¤Ç¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î¼ÂÀïÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
±Ñ¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤Ï24Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÇÂ³¤¯·³ÆâÉô¤Î±ø¿¦½ÍÀ¶¤Ë¤è¤ê¡¢»Ø´ø·ÏÅý¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉÔÈ÷¤¬À¸¤¸¡¢µÞÂ®¤Ë¶áÂå²½¤¹¤ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÂ¨±þÂÎÀ©¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î·³Ââ¤«¤é½¬»á¸Ä¿Í¤Î·³Ââ¤ËÊÑÍÆ¤·¤¿¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶¡×¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤«
É®¼Ô¤ÎÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï1979Ç¯¤ÎÃæ±ÛÀïÁè¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÍ§¹¥¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¨È³¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ1979Ç¯2·î¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤«¤é¶ìÀï¤·¡¢Æ±3·î¤ËÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä«Á¯ÀïÁè°ÊÍè¤ÎÂçµ¬ÌÏÀïÁè¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓÂôÅì»à¸å¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ûç¾®Ê¿¤¬³Î¸Ç¤¿¤ë¸¢ÎÏ´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¿ÍÌ±²òÊü·³¤ò»äÊª²½¤·¤¿½¬»á¤¬¡¢¡Öûç¾®Ê¿¤ËÂ³¤±¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËºîÀï¤ÎÀ®ÈÝ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿È¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤À¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï26Æü¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ò½ä¤Ã¤ÆÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÏºÇ½é¤Î1Ç¯¤ÇÌó10.6Ãû¥É¥ë¡ÊÌó1630Ãû±ß¡¢Ìó10¡ó¤ËÁêÅö¡Ë¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¹¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ä2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬ÊÆ¹ñ¡ÊGDP¤Ï7¡ó¸º¡Ë¤äÃæ¹ñ¡ÊÆ±11¡ó¸º¡Ë¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡Ê15¡ó¸º¡Ë¤³¤È¤À¡£
µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë½¬»á¤¬ÈÚ¹Ô¤ËÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
