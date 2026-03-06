電子部品大手の「ニデック（旧日本電産）」は2月末、不適切会計問題を調査している第三者委員会から報告書を受領した。それに先立ち、創業者の永守重信氏は2月26日に名誉会長職を辞任。3月3日には、第三者委によって報告書が発表され、1973年に同社を創業して売上高2兆円企業に育て上げた永守氏の苛烈なパワハラの数々に注目が集まっている──。

「問題発覚は2025年。グループ内での不適切な会計処理が見つかり、昨年9月に第三者委が設置されました。延期されていた有価証券報告書の提出がなされるも、東京証券取引所は『特別注意銘柄』に指定。昨年12月には、創業者の永守氏が代表取締役を辞任して名誉会長職に退いたものの、今回の報告書公表を前にそれすら辞任していたという経緯です」（大手紙経済部記者）

永守氏は、敏腕経営者として有名だった。

「高齢ですが、バブル期など古き良き時代の日本を突っ走った"イケイケ社長"というイメージでしょうか。今回の不適切な会計も、永守氏が現場に圧力をかけ、それによって追い詰められた現場が実態とは異なる不適切な会計処理を行っていた可能性も指摘されています。第三者委は永守氏が一部の不正を把握し、容認していたと認定し、『もっとも責めを負うべきなのは、永守氏と言わざるを得ない』としています」（同前）

不適切な会計処理とともに世間の注目を浴びているのが、現場を追い込んだ永守氏や幹部らによるピラミッド型の権力構造と、部下に対するモーレツなパワハラだ。

報告書によると、ある国内グループ企業の幹部は、グループ会社を担当する執行役員から「お前は首だ」「お前はS級戦犯だ」「お前は犯罪者だ」などと罵倒されたという。夜10時まで利益を積み上げるための検討をしていたと釈明する幹部に対し、執行役員は「朝まで何でやらんねや！」などと怒鳴りつけたケースもあったようだ。

また、印象的なのが永守氏を含めた経営幹部による「売上積み上げ要請」のメールに、頻繁に「コンプライアンス遵守・法令遵守は大前提です」といった文言が添えられていることだ。しかしながらこうした言葉は額面通りには受け止められていなかった。報告書には、グループ会社幹部のこうした声が紹介されている。

「不正を引き起こすような非常識な業績目標を設定し、それを絶対に達成するよう強いプレッシャーをかける。『自分は正しいことをしろと指示したが、不正をしたのはお前たちである』と言っているのに等しく、『狡い』と思う」

前出・大手紙経済部記者はこう明かす。

「こういった企業風土を作ったのは永守氏でしょう。永守氏自身がグループ企業幹部らを怒鳴りつける声が室外に響き渡ったり、大勢の人の前で面罵したりは日常茶飯事だったようです。第三者委が調査をすると、執拗なメールやチャットの数々もあったと言います」

報告書には、国内グループ会社社長が幹部に送ったメッセージが記載されている。

〈一昨日から代表より何度も電話がかかり、1時間おきにメッセージが入り、挙げ句の果てには、やる気がないなら退場しろとか言われています。これが●●さんが言う地獄ってやつですかね〉

永守氏からの"口撃"の対象はもちろんグループ会社だけではなく、ニデック本体の幹部も含まれていた。どのように試算したのかよく分からない途方もない数字の損失を押し付けられた幹部もいた。

〈私は君が入社以来、何度となく厳しい指導をしてきたが、君ほど指導しがいのない人物は日本電産創業以来初めてである。

［略］

君が日本電産に入社してからの2年半で、君が会社に与えた損失または、得るべき利益の機会損失も含めて、本日現在800億円を超える金額になっている。まさに『君は日本電産を潰すために来たのか？』という問いになる。私の元から損害だけ残して敵前逃亡していくのか、それとも死ぬ気で働いて損失を埋めてくれるのか？ その選択を早くして、私を悪夢から逃れさせてほしいと思う〉

報告書によれば、著書で永守氏は「叱って人を育てることを旨としてきた」という。過去の"叱り"が成功体験になっていたのだろうが、今の時代においては"パワハラ"にほかならない。