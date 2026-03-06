この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「【衝撃】日本には8種類の韓国人がいます。在日韓国人の正体を教えます」と題した動画を公開。日本に住む韓国人が、歴史的背景から多様なルーツを持つ8つのタイプに分類できると解説した。



動画の冒頭でパクくん氏は、多くの日本人が「韓国人」と聞くと観光客や留学生を思い浮かべがちだが、「でも実は違うんです。日本には8種類もの韓国人が暮らしています」と問題を提起。その背景には、それぞれの異なる歴史と物語が存在すると語る。



パクくん氏は、まず留学生や会社員といった「韓国系コリアン」を紹介。これは最も分かりやすいタイプで、留学生は約1万5000人、会社員は数万人規模にのぼると説明した。次に、留学や事業で来日し、長年日本で暮らす「永住系コリアン」に言及。彼らの中には、日本語が堪能になる一方で母国語の韓国語が片言になる人もいるという。



さらに、中国出身の「朝鮮族」や、命がけで北朝鮮を脱出し日本にたどり着いた「脱北系コリアン」など、より複雑な背景を持つ人々にも触れた。特に朝鮮族は、中国語、韓国語、日本語を操るトリリンガルも珍しくなく、同じ民族的ルーツを持ちながらも文化や背景が大きく異なることに、パクくん氏自身も衝撃を受けたと語っている。



動画の後半では、最も多様な背景を持つ「在日コリアン」について深掘りした。戦前・戦中に日本へ渡った人々とその子孫である彼らは、戦後の朝鮮半島分断の影響を受け、韓国を支持する「韓国系」、北朝鮮を支持する「北朝鮮系」、さらには国籍は維持しつつも完全に日本人として生きる「日本系」など、アイデンティティが細分化されていると解説した。



パクくん氏は、自身も日本に来るまで在日コリアンの歴史について学ぶ機会がほとんどなかったと告白。その上で、「ただの外国人ではなく、一人一人の違った物語がある」と述べ、街で韓国語を耳にした際には、その人の持つ多様な背景に思いを馳せてみてほしいと呼びかけ、動画を締めくくった。