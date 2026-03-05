Photo: ハル

1個あたり約149円。それでいて、この使い勝手。

キッチン周りや壁収納に役立つマグネットにはさまざまなタイプがありますが、我が家でいちばん活躍しているのが、DALTON（ダルトン）の「MAGNETIC CLIP SET OF 5 A」（税込748円／5個セット）です。使い勝手、デザイン、価格。どれをとっても優秀なんです。

キッチンで本領発揮

なんといっても、ピンチタイプなのが最高に使いやすい。“挟む”機能が加わるだけで、ただ貼るだけのマグネットとは使い勝手が段違いです。

電子レンジや冷蔵庫、レンジフードなど、マグネットが使える場所が豊富なキッチンが主戦場。布巾やコーヒーフィルターの“浮かせる収納”、ビニール製ボトルを乾かすときにも重宝しています。

グリップ力も十分。紙一枚でもしっかりホールドします。ここで地味にうれしいのが、「強すぎない」バネ。バネが硬いタイプだと、開くのに結構力が必要で手が疲れるんですよね。でもこれは片手でさっと開閉できてノンストレス。

さらに、クリップ部分をフックのように使えるのも便利です。輪ゴムを引っかけておくのにちょうどいい。

これまで100均でフック付きマグネットをよく買っていたんですが、その役目をすっかり奪っていきました。

小物はだいたいOK。玄関ドアとも相性良し

キッチンだけでなく、玄関でも活躍中。カギやマスク、帽子など、お出かけグッズの定位置にしています。公式サイトに耐荷重は掲載されていないですが、だいたい200gを超えると少しずつ下がってくる印象。キッチンや玄関で使う小物なら十分支えられる磁力です。

何個あっても困らない

スチール製のインダストリアルなデザインも好きです。実用品でありながら、見た目もちゃんと格好いい。使い勝手にストレスを1ミリも感じないうえ、価格も1個あたり約149円。磁石が効かない場所でもクリップ単体で使えますし、何個あったって困りませんね。

私の中では“KING OF マグネット”と呼べる存在です。