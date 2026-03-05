永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝と対戦する第11期叡王戦本戦準決勝は5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、先手・永瀬が107手で勝利した。

永瀬は藤井に3連勝。現在挑戦する第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第3、4局に続く勝利となった。

「それは私にとって良いこと。少しずつ返して行ければと思う」

日本将棋連盟が運営する棋譜中継のAI評価値が一度も藤井サイドへ振れない「永瀬曲線」での快勝。対戦成績は15勝33敗になったとはいえ、依然ダブルスコア以上差を付けられている。過去6度のタイトル戦もシリーズとしては全敗。返すべき借りはまだ多い。

永瀬は次戦ですでに決勝進出した斎藤慎太郎八段（32）と対戦。伊藤匠叡王（23）との5番勝負進出をかけて争い、第4期以来7年ぶりの復位を目指す。永瀬と藤井の両者は中2日で8、9日、栃木県大田原市で指される王将戦第5局へ向かう。

「短い期間でたくさん教えていただける。精一杯頑張りたい」

10歳上だが、藤井の三段時代から始めた研究会では自身がその地元・名古屋へ足を運んだ。強くなるためなら、年下にも教えを請う。藤井に全8冠独占を許した23年10月以来のタイトルを前にしてもストイックさは変わらない。