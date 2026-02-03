将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局が2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が現在1日目の対局を行っている。午前10時30分のおやつには、藤井王将が「百合根金団」、永瀬九段は「エクレア」を注文した。【映像】オシャレすぎる！藤井王将の“美”和菓子温泉付きの宿房を備えたレストラン「オー