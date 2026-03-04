タレントの鈴木奈々さんは3月3日、自身のInstagramを更新。下着撮影の合間に鏡越しの自撮りを公開し、そのスタイルの良さが注目を集めています。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの鈴木奈々さんは3月3日、自身のInstagramを更新。朝から下着の撮影に臨んだことを報告し、多くのフォロワーから反響を呼んでいます。

【写真】鈴木奈々の“すげ〜ボイン！”なバスト

「バストがどんどん育ってキレイになっていく」

鈴木さんは「今日は朝から下着の撮影でした！」と報告し、ピンクのレース素材の下着にふわふわのカーディガンを羽織った姿の自撮りショットを1枚披露。豊かなバストラインが印象的です。

続けて「またバストが大きくなってたー！　理由は、バストケアしてるのと体重増えたからだね！　バストケアしてるから垂れてたバストが上がった！　今のバストが一番自信あります」と、バストケアの成果を喜ぶコメントを添えました。

コメントでは、「ななちゃんバストがどんどん育ってキレイになっていく」「めちゃくちゃ綺麗になりましたね」「めちゃくちゃ大きくなりましたね」「成長が凄い」「セクシーさがアップ」「すげ〜ボイン！」「綺麗な胸元ですね」と、絶賛の声が続出しています。

「私が着てる下着は」

2日には「私が着てる下着は私がイメージモデルをしてるLUNAブラのカラーはダスティブラックです」と、下着姿の上半身ショットを1枚披露していた鈴木さん。ファンからは「最近綺麗な感じになっていいねぇ〜って雰囲気もしかして恋してるのかな？」などの声が出るほど、鈴木さんの美貌は輝いています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)