「成長が凄い」鈴木奈々、“またバストが大きく”下着姿で胸元あらわに！ 「今のバストが一番自信あります」
タレントの鈴木奈々さんは3月3日、自身のInstagramを更新。朝から下着の撮影に臨んだことを報告し、多くのフォロワーから反響を呼んでいます。
【写真】鈴木奈々の“すげ〜ボイン！”なバスト
続けて「またバストが大きくなってたー！ 理由は、バストケアしてるのと体重増えたからだね！ バストケアしてるから垂れてたバストが上がった！ 今のバストが一番自信あります」と、バストケアの成果を喜ぶコメントを添えました。
コメントでは、「ななちゃんバストがどんどん育ってキレイになっていく」「めちゃくちゃ綺麗になりましたね」「めちゃくちゃ大きくなりましたね」「成長が凄い」「セクシーさがアップ」「すげ〜ボイン！」「綺麗な胸元ですね」と、絶賛の声が続出しています。
「バストがどんどん育ってキレイになっていく」鈴木さんは「今日は朝から下着の撮影でした！」と報告し、ピンクのレース素材の下着にふわふわのカーディガンを羽織った姿の自撮りショットを1枚披露。豊かなバストラインが印象的です。
