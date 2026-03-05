元AKB48の板野友美が、3月4日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演して注目を集めている。この日のテーマは「持ち家派VS賃貸派」で、板野は “賃貸派”。17歳のとき、初めて賃貸のマンションに住んだという板野。だが、住み始めてみると、「ドヨンとして “気” が悪い」ことに気づき、そのまま横浜の家に帰ってしまったという。その経験から、「賃貸だと引っ越せる」というメリットを説明した。そんな板野が