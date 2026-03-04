「なんとなく体がだるい」「疲れが抜けにくい」。そんな不調を感じる人は多いのではないでしょうか。



ツムラが2026年1月に発表した「第6回なんとなく不調に関する実態調査」によると、8割が「なんとなく不調」を感じているのは8割に上り、2023年調査から3年連続で高止まりしています。現代人の共通の悩みといえそうななんとなく不調。背景には睡眠の悩みが深く関わっていました。



調査は20代〜60代の男女3000人を対象に2025年11月にインターネットで実施しました。ツムラは、不調を感じながらも我慢しがちな症状や病名がつかない不調を「なんとなく不調」として、2021年から生活調査を続けています。



「なんとなく不調」を感じると答えた人は、「非常によくある」（18.2％）、「時々ある」（30.5％）、「たまにある」（28.9％）で、合算すると77.6％に。2023年調査から3年連続でおよそ8割です。



「なんとなく不調」を感じる人の割合は、男性（72.2％）、女性（83.0％）でした。女性は20代から80代まで、いずれの年代でも8割が「なんとなく不調」があると回答しています。



「なんとなく不調」を感じる人にあてはまる症状を聞いたところ、最も多かったのは「疲れ・だるさ」（54.1％）。次いで、「目の疲れ」（51.0％）、「肩こり」（49.9％）、「頭痛」（48.4％）、「寝つきにくい・目覚めが悪い・眠りが浅い・不眠」（40.0％）でした。



「なんとなく不調」原因TOPは「加齢」と「睡眠不足」

「なんとなく不調」を感じる原因で最も多いのは「加齢」（35.1％）です。2023年に2位、2024年に1位だった「やる気や元気が出ない」は、今年は3位。今年2位の「睡眠不足」（33.4％）は、2024年も2位、2023年は1位と、常に上位です。



「なんとなく不調」を感じる場合の対処法は、「生活習慣を改善」（38.0％）が最も多い回答でした。次いで、「病院を受診する・医師の診察をうける」（21.6％）、「家族・パートナー・友人などに相談する」（20.7％）が続きました。



「なんとなく不調」と「睡眠の悩み」の関係

睡眠の悩みがあるかを聞いたところ、「ある」と答えた人は91.8％にのぼりました。そのうち、「なんとなく不調」を感じている人は、「そう思う」（36.2％）と「どちらかといえばそう思う」（49.1％）を合わせて85.3％と、何らかの不調を感じる人が多数を占めています。



また、「なんとなく不調」を感じた日に睡眠の質が下がるかについては、「そう思う」（29.7％）と「どちらかといえばそう思う」（46.4％）を合わせると76.1％になりました。



これらの結果から、「なんとなく不調」の原因には、睡眠の質が大きく関係している可能性が考えられます。



続いて、睡眠の悩みと「なんとなく不調」がある人に、睡眠の悩みが原因で現れる具体的な症状を聞きました。そこで多かった回答が「疲れ・だるさ」（49.8％）、「頭痛」（39.6％）、「目の疲れ」（31.9％）、「肩こり」（29.8％）、「イライラ感」（24.7％）、「不安感」（22.2％）、「憂うつ」（20.4％）です。



また、「なんとなく不調」を感じる人全体の症状と順位を比較すると、睡眠の悩みがある人は「イライラ感」が7位から5位に、「不安感」は8位から6位、「憂うつ」は10位から7位に上昇しています。このことから、睡眠の悩みがある人は、精神面の不調や「言葉にしにくい不調」「めまい」などを訴える回答が増える傾向がみられました。



さらに、直近1週間の平均睡眠時間別に「なんとなく不調」を感じる割合を調べました。睡眠時間が「5時間未満」の人は「なんとなく不調」を訴える人が85.5％、「5時間〜6時間未満」では82.9％と、全体の平均（77.6％）より高くなっています。



「なんとなく不調」要注意Dayは睡眠のリズムが崩れやすい連休

連休は、夜更かしなどにより、睡眠のリズムが崩れやすい時期です。



特に「なんとなく不調」が「ある」と答えた人の65.6％が、「睡眠のリズムが崩れやすい」と回答しました。一方で、「ない」と答えた人では、同様の回答は26.2％にとどまりました。



続いて、連休中や連休明けの不調の有無について、5段階（非常によくある、時々ある、たまにある、ほとんどない、まったくない）で選んでもらいました。



程度の差はあるものの、「連休中・連休明けは『なんとなく不調』が起きやすい」と答えた人は53.2％と半数を超える結果となりました。特に、20代女性は66.7％、30代女性は61.3％、40代女性は61.6％で、女性に多い傾向が見られました。



【出典】ツムラ／＜第6回なんとなく不調に関する実態調査＞

http://www.tsumura.co.jp/