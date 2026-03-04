フォロワー26万人超の旅行系ユーチューバー・ふじわらのみいが3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で物議を醸していた投稿動画を削除したことを報告して謝罪した。

「ADHDで多動症は10時間フライトに耐えられるのか」と題された、すでに削除された動画には、ふじわらが長時間フライトの航空機内でトイレを占拠したり、ライトが消された機内の通路を歩き回ったりする様子が収められていた。

ADHD（注意欠如・多動症）は、不注意（集中力がないなど）、多動性・衝動性（落ち着きがない、順番待ちができないなど）の症状を主な特徴とする神経発達症群（発達障害）の1つとされており、病気で苦しむ人や医療関係者から誤解を広げる行為だとして批判の声が上がっていた。

「謝罪」と題した文章では、「すでに動画は削除しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。応援してくださっているファンの方やスポンサー企業、また同業のYouTuberさんにも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」としたうえで、自身について「ADHDに関しては、重度であることを医師より診断をうけております。他にもいくつか病名を言われました」と明かし、「ただ、それを発信することによって不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と謝罪。

「また飛行機内のトイレにて撮影をしたことに関して、利用する方に迷惑がかからないよう注意はしていたものの、配慮に欠けておりました。申し訳ありません。旅系YouTuberとして、航空関係の方にも迷惑がかからないよう注意して発信を続けていきます」と活動を継続する意向を明かした。

そして、「もっと日本の女性が輝けるように、同じような症状を持っている方にも勇気を与えられるように発信を続けてきましたが、影響力をもっと自覚し、今まで以上に気を引き締めて活動していきます」などとつづった。