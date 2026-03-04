今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）に5-4で勝利した。9回に登板した背番号30に全国の野球ファンが感動している。

1点リードの9回、マウンドに上がった侍戦士の背中に「NEO」の文字があった。サポートメンバーの根尾昂（中日）だ。名前をアナウンスされると球場は沸いた。大谷翔平（ドジャース）らがベンチで見守る中、わずか9球で3者凡退。“プロ初セーブ”を記録した。

大阪桐蔭で遊撃手、外野手、投手をこなし、甲子園優勝の看板を引っ提げ、2018年ドラフト1位で野手としてプロ入り。しかし、思うような結果を残せず、4年目の2022年途中に投手に転向し、1軍定着を目指して奮闘を続けている。

サポートメンバーとはいえ、かつての甲子園スターが「JAPAN」のユニホームで躍動する姿にファンも感動した。

「根尾昂登板で泣く俺」

「まさか、9回裏に根尾くんが登板するとは」

「当時の活躍覚えてる身としては、めちゃめちゃアツい」

「まさかのセーブシチュエーションでの登板」

「記録にセーブ根尾の文字を見て、また泣いてる」

「侍ユニ根尾くんうれしすぎて泣いちゃった」

「今年こそ…ホントに今年こそ…！」

「ベンチから根尾くんを見る大谷翔平を見て泣いてしまった」

「甲子園からもう8年も経ったのね」

このような声がX上には続々。WBCで世界一を目指す侍ジャパンで積んだ経験を糧に、根尾は自身の飛躍を期す。



