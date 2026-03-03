富士フイルム株式会社は3月3日（火）、instax“チェキ”のスマートフォンアプリ「instax UP!」を公開した。スキャン機能にAIを採用し、スキャン精度を大幅に向上させたという。

「instax UP!」は、スマートフォンでチェキプリントを撮影して画像データ化することで、SNSなどでの共有といった楽しみ方を広げるアプリ。これまでinstaxフレームと同系色の背景であったり、手のひらなどではスキャンが難しい場合があったという。

最新版では、そのスキャン機能に同社の写真解析技術を活かして開発したAIを採用。チェキプリントをより正確に認識できるようになり、スキャン成功率が9割以上に向上するとしている。さらには撮影時のチェキプリントの向きも、“どの向きでも”スキャン可能になった。

また、ハイブリットインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」をはじめ、instax“チェキ”シリーズで撮影した動画の転送にも対応した。

アプリはこれまでにも、画像データをアルバムに整理できる「アルバム機能」を2024年3月に、スキャンした画像データをカレンダー上で確認できる「instax Days」を同年9月に追加している。