¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü4Æü¤Ï¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¢Åì³¤¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¡£´ØÅì¤Ç¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü4Æü¤ÏÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤ÇÅ·µ¤»ý¤ÁÄ¾¤¹¡¡¥¹¥®²ÖÊ´ÂçÎÌÈô»¶
º£Æü3Æü¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬»ý¤ÁÄ¾¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤ÎÍâÆü¡¢¤µ¤é¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏºÇÀ¹´ü¡¡¤³¤ÎÀè¤â¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
5Æü(ÌÚ)¤«¤é6Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüÃæÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7Æü(ÅÚ)¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á´ØÅì¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬´öÊ¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç8Æü(Æü)¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¡£±«¤ÎÍâÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°ÆüÈô¤Ó¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Ê¬¤Î²ÖÊ´¤¬°ìµ¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Èô»¶ÎÌ¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÇºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¡×Èô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£