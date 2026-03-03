“162cm38kg”ゆりにゃ「履くだけで疲れる」話題のデニムXSサイズ着こなす動画公開「正直で好感度上がった」「メッセージが胸に響く」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】TTikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが3月1日、自身のInstagramを更新。XSサイズのスキニージーンズを着用する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】162cm38kgの美女インフルエンサー「履けた人のほうがちょっと危険」XSデニムで美スタイル披露
ゆりにゃは、タイトな作りで話題となっているスキニージーンズのXSサイズについて、ゆりにゃに着用してみてほしいという多数の声があったことを報告し、実際にこのジーンズを履いてみる様子を動画で公開。「162cm38kg 骨格ウェーブ」と華奢なプロポーションのゆりにゃだが、このジーンズを履く際には「ちょっと待って、きついきつい！」「履くだけで疲れる」とまさかの言葉を口に。しかしその後は、カットアウト部分から肉がはみ出すようなこともなく履きこなし、スラリと美しい脚のラインを見せた。
一方動画の最後には「履けた人のほうがちょっと危険だね…痩せすぎ」と感想を口に。さらに「履けた子はこれをステータスと思わないこと」「このXSが履けてる人はご飯を食え」とユーモアを交えながらメッセージも語っていた。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ似合う」「正直で好感度上がった」「メッセージが胸に響く」「ゆりにゃがきついなら皆無理」「履きこなせるの凄い」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ゆりにゃ、話題のスキニージーンズ着用姿披露
◆ゆりにゃの投稿が話題
