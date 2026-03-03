モデルで女優の本田紗来が「高校を卒業しました」と報告した。

３日までに自身のインスタグラムを更新し、卒業式の写真をアップ。この３年間を振り返り「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁（じん）麻疹が出ちゃったのを覚えています。でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません。ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の３年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」としみじみ。

クラスメートに感謝し「芸能活動をしていることもあって、みんながどう思うのか、どう接してくれるのか、不安でした。でもそんな心配はいらなくて、みんな本当に優しくて、たくさん支えてもらいました」という。「体育祭では選手宣誓をさせてもらったり、文化祭では劇に参加したり、修学旅行も最高の思い出です」と回顧した。

両親への思いも記し「そして、いちばん近くで支えてくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです。毎日朝４時に起きてお弁当を作ってくれた母。どんな時も、当たり前みたいに送り出してくれました。送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう。塾に通わせてくれたり、やりたいことを応援してくれたり、感謝してもしきれません」。学校の門の前で、両親と撮影した一枚も見せた。

「不安でいっぱいの時も、先生方がたくさんお話を聞いてくだって、立ち上がることができました！本当に感謝の気持ちでいっぱいです！泣いちゃったことも今では大切な思い出です。勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。３年間、ありがとう」と長文を締めくくった。

「明治大学付属八王子高等学校」の門の前でピース。頭にティアラをつけて、卒業証書を手に持つ写真もアップした。

フォロワーは「めっちゃ小顔〜何頭身だろう？」「学校のマドンナすぎるだろ」「なんちゅー天使」と制服姿を絶賛。また学校名も堂々と公開し「頭もいいだなんて尊敬します」「え、八王子だったの？」と反応。

姉の本田真凜は明治大学の出身で、ネット上では「姉妹でＭＥＩＪＩですか」と言う声も。また「本田紗来すごい。本田紗来は幼い頃スケートで世界で活躍してて今も芸能活動しながら、通信や芸能人向けの学校じゃない高校に通って更に塾まで行ってたんだ」「幼い頃からスケートで注目されてたけど、学業も優秀で努力家なんだね。神は二物も三物も与えたって感じだね」「すごいよね 本田紗来が明治大学付属八王子高等学校出身で、しかもＲａｙ専属モデルって本当に才色兼備。可愛さだけじゃなく、努力を積み重ねてきた結果なんだろうなって思う」と驚く声が。また「本田紗来ずっと小学生やと思ってたのに、爆美女になって高校卒業してて衝撃受けてる」「本田紗来もう高校卒業なんか、まだ７歳くらいのイメージ」と時の早さに衝撃を受けた。