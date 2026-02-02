髪型を変えて人生が変わったという女性が登場し、その変貌ぶりにMC陣から「垢抜けたレベルじゃない」と驚きの声が上がる場面があった。【映像】西野七瀬似女性の“垢抜け”ビフォアフ写真2月2日にABEMA『恋髪オーディション』の特別映像が配信され、“女性の恋を髪から輝かせる”というコンセプトから、髪型を変えたことで実際に“人生が変わった”女性が登場した。高校時代はモテず、彼氏もいなかったという横山キラさん。