タレント武井壮（52）が、2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。現在の年収について語った。

この日は長年の付き合いになる極楽とんぼ山本圭壱とトーク。武井は山本率いる草野球チームのメンバーで、芸能界入り前となる出会いから振り返った。

山本が「あなた今、タイで番組やってんの？」と現在の武井の活動に驚くと、武井は「タイで僕はドラマと映画に。去年2本映画出て、あと連続ドラマに1本出て。月9みたいなやつです、タイの」と報告。「あと監督をしようと思っているので。自分で今脚本を書いてて、それを映画化しようという動きをしていて。世界中で。マジで100億稼いでやろうと思って。そこを目標にしています」と野望を語った。

続けて「活躍されていた頃の山さんの年収を超えるっていう…」とボケると、山本は「100億稼いだことねえし」とツッコミ。武井はさらに、過去に山本の自宅で見せてもらったという給与明細について「1個の振り込みで100万っていうのがあった」と暴露した。

山本が「恥ずかしいから言うなよ。お前今どうなってんだよ？」と年収について聞き返すと、武井は「僕ですか？ 僕、数億円ぐらいですかね」とあっさり驚きの額を発表。山本からは「言うな」とあきれられていた。