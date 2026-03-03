お笑い芸人の出川哲朗（62）が2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。ショックを受けた後輩芸人の発言を明かした。

この日は「お笑い世代間ギャップを埋めようSP 平成VS令和 ズレ過ぎた芸人たちの価値観」と題して放送された。

リアクション芸で名を馳せた出川は「リアクション芸をやめないで」と主張。最近、ウエストランドの井口浩之が「バレーボールのボールを顔面に当たりたくない」「何で痛い思いをして自分から当たりに行くのか意味が分からない」とリアクション芸について語っていたそうで、出川は「この世に、当たりたくない芸人がいるんだって、カルチャーショックを受けた。発想が信じられない」と話した。

井口と同じ意見なのか、出演者のダウ90000蓮見翔や吉住などに確認していくと「（顔面にボールを）もらいたいです」「笑い取れるなら何でもいい」との声が。

これに出川は喜んだが、蓮見は「そういう日のために、あんまり言わないほうがいいのかなと思ってる」、吉住も「表で言ったらできなくなるから、私たちは“ちょっと…”ってスタンスを取ってます」とコメント。

出川が「じゃあ爆破ロケとか来ても全然オッケーなんだ？」と問うと、吉住は「だからテレビで言わないでって言ってるんです」とツッコんだ。