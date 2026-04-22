4月20日放送の『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）に、お笑いコンビ・バイキングの小峠英二が出演し、グルメロケにおける “許可取り演出” について疑問を呈した。番組内で小峠は、ロケ時におこなわれる擬似的な許可取りについて「擬似許可取りノリ、あれいる？何も面白くないし、やっていて恥ずかしい」と率直に語った。事前に撮影許可が下りているにもかかわらず、あえて電話をかけるなどして “許可を取る流れ