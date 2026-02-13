ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が2月12日（木）に配信された。番組終盤、「タバコを吸う人は偉そう」というリスナーからのメールをきっかけに、喫煙者に対する辛辣なトークが展開された。一度もタバコを吸ったことがないという井口は、禁煙できない人に対し「（試しに）一回吸って、すぐにやめて意思の強さを見せつけてやりたい」として、「吸い始める