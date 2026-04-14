お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。「レインボー」池田直人（32）が暴露したエピソードの“真相”を語った。同番組スタッフから、井口の“DMナンパ”を池田が暴露していたとの情報がタレ込まれると、井口は「あいつ…マジでホントに。僕が我慢しても、もう…ホントに…」と怒りが収まらない様子。その姿に「とろサーモン」久