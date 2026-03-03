【人気】Amazon新生活セールで「ヒツジのいらない枕」が最大17%オフに
累計販売個数が100万個を突破した「ヒツジのいらない枕」もプライスダウン。TVや雑誌でも取り上げられ、SNSでも「朝までぐっすり眠れる！」と話題です。
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 低め枕 ファイバー枕 通気性 丸洗いOK 高さ調節可能 安眠枕 寝返り 低い ギフト 調律
19,800円 → 16,630円（16%オフ）
→ Amazon「ヒツジのいらない枕」はこちら
→ 「Amazon新生活セール」はこちら
頭に瞬間フィット。体勢を変えても極上の寝心地が続く
「ヒツジのいらない枕」では、高い伸縮性と弾力性で医療機器やスポーツ用品にも使用されている新素材「TPE」を採用。ゴムのような柔軟性で形状を変えるので、頭に心地よく密着します。
さらに、人間工学に基づいて作られた三角格子構造が頭から肩まで隙間なくしっかりホールド。TPE素材と三角格子構造を枕全体に贅沢に使用しているため、場所によって寝心地が変わらず、体勢を変えても心地よい眠りが続きます。
頭が蒸れない「完全通気構造」で、寝返りの数を最小限に
寝ているあいだ、人は頭部に熱を感じると寝返りをして熱を発散させようとしますが、「ヒツジのいらない枕」では三角格子構造が通気性を確保。頭部を涼しく保てるため、寝返りの数を最小限にできます。
あらゆる寝相に対応。10年経っても変わらない耐久性
10年間の寝返りを想定した、8万回の圧力試験をクリア。高い耐久性のあるTPE素材だから、長く安心して使用できます。また、あえて少し重ための設計になっているため一晩中ずれることなくフィットし、起きたときも枕が定位置からずれないのが特徴です。
本体の丸洗いOKで、お手入れ簡単。特製カバーも付属
お手入れは簡単で、水・ぬるま湯でそのまま丸洗いができます。また、TPE素材はニオイやカビなどが発生しにくく、清潔に保ちやすいのも特徴のひとつ。枕の柔らかさ・通気性のよさを最大限に引き出すテンセル製のカバーも付属しています。
ヒツジのいらない枕「至極」
王道のスタンダードモデル。標準サイズで、仰向けで眠る方におすすめ。
ヒツジのいらない枕「調律」
低め〜標準サイズ。小柄な方や、自分の好きな高さがわからない方におすすめ。
ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」
シリーズ最高の柔らかさを実現した、プレミアムなBIGモデル。横向きで眠る方におすすめ。
その他のセール商品
ヒツジのいらないかけ布団 -四季- 掛け布団 オールシーズン 洗える 軽量 抗菌 やわらか 軽い ヒツジのいらない枕 ヒツジのいらないかけ布団 -四季- 掛け布団 オールシーズン 洗える 布団 軽量 抗菌 やわらか 軽い ヒツジのいらない枕 (ブラック, シングル, 掛け布団単品)
23,500円 → 19,970円（15%オフ）
ヒツジのいらない抱き枕 ヒツジのいらない抱き枕 カバー2枚付き だきまくら 男性用 妊婦 大きめ 抱枕 body pillow 大きめ ギフト プレゼント
12,800円 → 10,880円（15%オフ）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 MENS [TENTIAL] BAKUNE Dry Men's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 MENS ネイビー XL
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Women's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 レディース [TENTIAL] BAKUNE Dry Women's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 レディース ミント XL
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
