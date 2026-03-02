米軍とイスラエル軍がイランを攻撃したことを受けて、ロシアは形式的な批判を行ったものの、中東の友好国イランへの具体的な支援には動いていない。

ロシアのウクライナ侵略を巡り、ウクライナに譲歩を迫る米国のトランプ政権の姿勢を変えさせないことを最優先している模様だ。

露大統領府によると、プーチン大統領は１日、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の殺害を受けて同国のマスード・ペゼシュキアン大統領に弔電を送り、哀悼の意を伝えた。プーチン氏は弔電で、ハメネイ師が「あらゆる道徳と国際法の規範を踏みにじって殺害された」としたが、攻撃した米国への言及はなかった。露外務省は声明で、米国とイスラエルを非難した。

米国を名指しで批判するのが外務省レベルにとどまるのは、南米の友好国ベネズエラのマドゥロ前大統領が米国に連行された際と同様の対応だ。ウクライナとの和平交渉を仲介するトランプ政権との関係維持を重視しているとみられる。

ただ、ロシアとイランは昨年１月に軍事や経済に関する協力を強化する「包括的戦略パートナーシップ条約」に署名したばかりだ。イランの現体制が崩壊すれば、ロシアはシリアのアサド政権、ベネズエラのマドゥロ政権に続き友好的な政権を失うことになる。