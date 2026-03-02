1,980円以上の質感。Xiaomi版のAirTagはキーリングに直付けできるのが嬉しい
デザイン良いねぇ。
Xiaomi（シャオミ）が忘れ物トラッカー「Xiaomi Tag」を発売しました。名前からもわかるように、いわゆるXiaomi版のAirTagですね。
iOSとAndroidのどっちも
重量10g、IP67の防塵防水性能、それから取り外し可能なボタン電池（CR2032）を搭載。一般的なサードパーティ製スマートタグと大きな相違点はありません。
が、それはスペックの話。デザインを見るとなかなか個性的で、楕円形の筐体がストラップホールにもなっています。AirTagは本体にストラップホールがなく、キーリングに吊るすには別途アクセサリーが必要なんですよね。
でも「Xiaomi Tag」なら、買ってすぐにバッグなどにも取り付けられるわけです。ちょっとキーホルダーっぽいデザインになってるのも可愛いですね。
Appleの「探す」と、Googleの「Find Hub」のどちらにも対応。Appleの「探す」で使う場合は紛失モード時のNFCタッチにも対応します。ただ、AirTagと異なりUWBには非対応です。
セットがかなりお得
価格は1個で1,980円。4個セットで5,980円。スマートタグとしてはかなり安い部類で、まとめ買いのハードルも低いですね。これは売れ筋になるだろうな〜。
Source: Xiaomi, Photo: ヤマダユウス型