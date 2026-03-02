こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年3月2日は、仕事も遊びもこれ1台でOK！ Xiaomi のハイエンドタブレット「Pad 8 Pro」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[新発売! カバー& Xiaomi フォーカスペン Proをプレゼント 4/6まで]Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version 12GB+512GB Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 9200mAhの大容量バッテリー、67Wハイパーチャージ 119,800円 （ポイント10倍：4月30日17時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Xiaomiの最新フラッグシップ級タブレット「Pad 8 Pro」がお買い得

Xiaomiの「Pad 8 Pro」は、11.2インチの大画面を搭載しながら、厚さわずか5.75mm、重さ485gとスリムで持ちやすい設計のタブレットです。

高級感のあるメタル素材で、仕事でもプライベートでも使いやすいデザインとなっています。

今ならポイント10倍とお得に購入できるチャンスです。

3.2K解像度×144Hzの高リフレッシュレートにより、映像も滑らかで画面移動もスムーズですよ。

色再現も豊かなうえ、Dolby VisionやHDR10に対応していて、写真や動画編集にも向いている点も◎。

アスペクト比3:2で見やすく、ドキュメントの読み取りやプレゼン資料の作成にも適しています。

大容量バッテリーで1日中使える安心感が◎

9200mAhの大容量バッテリーを搭載し、映像視聴やリモートワーク、オンラインミーティングなど、長時間でも安心して使えるスタミナが持ち味です。

67Wハイパーチャージにも対応しているので、外出前にサッと充電したい時にも便利ですよ。

さらに、USB-C経由で他のデバイスへ給電（リバース充電）もできるので、旅行や出先でスマホのバッテリーが少ない時も安心です。

このタブレットに搭載されているSnapdragon 8 Eliteチップは、Androidタブレットの中でもトップクラスの性能です。

ベンチマークでも高評価で、複数のアプリを同時に使うマルチタスクも快適に行えます。

日常的な作業はもちろん、高画質動画の編集や3Dゲームやグラフィック処理、大容量アプリの操作といった重い処理も得意だから、仕事やクリエイティブ用途にも対応可能です。

[新発売! カバー& Xiaomi フォーカスペン Proをプレゼント 4/6まで]Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version 12GB+512GB Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 9200mAhの大容量バッテリー、67Wハイパーチャージ 119,800円 （ポイント10倍：4月30日17時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞Xiaomi公式店はこちら

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

Image/Source:楽天市場