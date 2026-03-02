この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「損害賠償請求するぞ」退職時に社長が激怒 LINEで送られてきた“まさかの条件”に男性も困惑

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【A●会社辞めた】詳細は動画を見てください【62人目】」と題した動画を公開した。X（旧Twitter）で見つけた「動画編集・サムネイル作成」のアルバイトに応募したところ、実は成人向け映像制作会社だったという元編集者の男性が登場。社長と二人きりの職場で体験した、理不尽な業務指示やパワハラの実態を赤裸々に語った。



男性は当初、未経験ながらも動画編集の仕事に惹かれて応募したが、面接に行くとそこは社長一人の零細企業だった。採用後はモザイク処理などの編集業務に従事することになったが、社長から「シチュエーションボイス（成人向け声優）」をやるよう無茶振りをされたこともあったという。未経験ゆえにうまくできず、男性が持つ発達障害（ADHD）を理由に「そんなんじゃその障害、○ぬまで治んねえぞ」と人格否定のような言葉を浴びせられたと明かす。



さらに驚くべきは、社長独自の非効率な作業指示だ。モザイク処理について、社長は「1フレームずつかけろ」と指示。男性が「カカカカとなって動きが汚くなる」と指摘しても聞き入れられず、間違った手法での編集を1年間も強要された。後に男性自身が「5フレームごとに間隔を空けてかける」という効率的な手法を見つけ出し、ようやく作業環境が改善されたという。社長の思いつきによる経営方針の迷走も酷く、3年間運営した女性用風俗事業の客がたった1人だったことや、知識もないまま仮想通貨決済を導入しようとして失敗したエピソードも披露された。



度重なる給与の遅配や、「忘れてた」という社長の杜撰な対応に限界を感じ、男性は退職を決意。退職の意向を伝えると、社長からLINEで「引き継ぎをしなかったら損害賠償請求をします」と脅されたが、直後に「テレワークでいいのでやってくれ」と懇願され、その必死さに呆れたという。現在は就労移行支援に通っているという男性は、自身の経験を振り返り「安易な気持ちでこの業界に入るべきではない」と視聴者に忠告した。