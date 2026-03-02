今年歌手デビュー40周年を迎え、オリジナル・アルバム『smile』リリースや全国23か所を巡るアニバーサリーツアー開催と精力的に活動する今井美樹。2月22日には「日曜日の初耳学」に出演し、林修を聞き手にロンドン移住当時の葛藤や年齢を重ねた今の思いなどをじっくり語った。透明感ある美しさを保つ一方、ざっくばらんな人柄の魅力も存分に感じられるトークに、ファンから好感の声が上がった。

■さだまさしも絶賛の歌唱力「さすが今井美樹」



歌手デビューは1986年。1991年にリリースした『PIECE OF MY WISH』がCD売上125万枚、1996年リリースの『PRIDE』は162万枚の大ヒット。『PIECE OF MY WISH』はリリースから35年を経た現在もCM曲として起用されるなど、その透明感ある歌声は長く愛され続けている。

そんな今井のアーティストとしての魅力を知る人物として、新アルバムに楽曲を提供したレジェンドアーティスト・さだまさしがVTRで登場した。

実は今井は、コンサートに一人で行くほどのさだまさしファン。今井は「難しかったです、さださんになっちゃうから。"脱さだ"っていう感じでした」と茶目っ気たっぷりにレコーディング当時を回想したが、さだは今井の歌唱を聴いて「こうきたか」と衝撃を受けたという。

さだは「さすが今井美樹です。都会的な透明感があって、女性が求める女性像が今井美樹(の声)を借りて全部出ていて、カッコいいなと思いましたね。今井美樹さんはこんな風に歌ってくれるだろうな、と思ったイメージは達成できましたね」と、嬉しそうにコメントした。



■年齢を重ねた心境を語る「優しくなりますよね」





長く愛され続けるアーティストであり、スタジオゲストのアンミカも「透明感があって、本当に憧れます」と感嘆しきりの今井。その一方で、ざっくばらんでチャーミングな人柄も彼女の魅力だ。

インタビューでは、作詞家で今井の38年来の友人・岩里祐穂さんがリモートで登場し、「荷物が大きい。トートバッグにパンパン、みたいな」と今井の"意外な一面"を暴露。同じく友人のシンガーソングライター・川江美奈子もコメントを寄せ「スーパースターでありながら"町のおばちゃん目線"もしっかり持っておられる、それが美樹さんのチャーミングで素敵なところだと思っています」と明かした。

林に「"おばちゃん目線"はどこを指しているんでしょうか？」と問われた今井は、「"普通"なんです。普通に、年齢を重ねた女性のいい意味での肝っ玉の据わり方とか...」と自己分析。さらに「優しくなりますよね。自分たちもいろんな現場で戦ってきてるから、今立ち止まってる人たちのことを見聞きしたらそっと手を差し伸べたくなったり。そういうことは、このくらいの年齢の大人の人はみんな持っているものだと思います」と、年齢を重ねた今の心持ちを明かした。

■ロンドン移住時の葛藤「心の中がグチャグチャになっちゃって」

年齢を重ねることをポジティブに受け止める姿勢、そして自然体な佇まいでファンを魅了する彼女だが、2012年に家族でロンドンに移住した際には葛藤があったという。

夫・布袋寅泰の「海外で音楽活動がしたい」という願いをかなえるため、ロンドン移住を決心した今井だったが、気がかりだったのは当時10歳だった愛娘のことだった。

「娘のことが一番心配だったんです。新しい環境で、彼女の開きそうだった扉がまた閉じてしまうんじゃないかと」と、当時を回想。実際、移住前後は慣れない環境で戸惑いの連続だったという。必死で環境に慣れようともがく娘の本音を知ってショックを受けたことも...。「今思い出しても胸が痛い。心の中がグチャグチャになっちゃって」と、苦しい胸のうちを振り返った。

そして「彼女が向こうで"スムーズに行く風"でいてくれたから、私たちは自分がやらなきゃいけないことをそのまま続けられたっていうのがあるのかなと思いますね。彼女のおかげです」と、愛娘への感謝の思いを口にする場面も。林が「最終的に、娘さんから『移住してよかった』という言葉はあったんですか？」と尋ねると「ありました。新しい環境で、彼女にとっては視野が広がっていくわけで...。『パパに感謝してる』って自分から言いました」としみじみ語った。

■今大切にしたいのは「待っていてくれた人たちへの恩返し」

歌手デビュー40周年を迎えた今、大切にしたいのは「待っていてくれた人たちに恩返しがしたい」という思いだ。

折しも、全国ツアーを控えている。「長らく家の事情、母親に専念するっていうことも含めて、しばらく表に出ていけない時期もあったりして。でも、それでも待っててくださる方たちがいて...。私が彼女たちに対してできることは、歌を歌うことしかないんです。だから、私は私のできることをちゃんと持って、みんなに会いに行きたいって思っています」と、応援し支えてくれる存在への感謝の思いを口にし、インタビューを締めくくった。

華やかで透明感あふれる表の顔だけでなく、自然体で葛藤も抱える素顔まで明かしたインタビュー。放送後には、ファンから「こんなに語ってくれて...今まで聞けなかったようなお話も聞けて感慨深かった」「娘さんとのエピソードに泣いてしまった」「自然体で素敵な女性。本当に憧れる！」「こんなふうに年齢を重ねたい」といった声が寄せられた。



TVerでは＜インタビュアー林修 今井美樹編＞を見逃し配信中。のちの夫・布袋寅泰から提供された楽曲「PRIDE」の制作秘話や、憧れのアーティスト・松任谷由実のカバーアルバム制作時の思いなど、今井が本音で語ったトーク全編が視聴できる。

（MBSテレビ「日曜日の初耳学」2026年2月22日放送より）

無料見逃し配信はTVerで2026年3月22日(日)まで

今井美樹 編！



-----------------------------------------

「日曜日の初耳学」はMBS/TBS系で毎週日曜よる10時放送。

公式HPはこちら。