アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、最高指導者ハメネイ師が死亡したことが伝えられた。イランの革命防衛隊（IRGC）は「ハメネイ指導者を殺害した者に対して圧倒的かつ決定的な報復を行う」と宣言。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイラン国民に対して「体制転換」をするために権力を掌握するよう呼びかけているが、IRGCの反撃は必至で、中東情勢はこれまでにないほど緊迫している。

【写真】集会でハメネイ師への追悼の意を表するイラン人女性ら。アメリカとイスラエルによる攻撃を受けて、煙を上げるイランの首都・テヘランの建物

トランプ大統領はビデオ声明で「差し迫った脅威」を理由に攻撃を正当化した。しかし、議会承認はなく、差し迫った脅威の証拠も公表されていない。

ワシントンではすでに、この戦争は「War of Necessity（必要な戦争）」ではなく「War of Choice（選択の戦争）」ではないかとの議論が広がっている。

各種報道が一致して指摘するのは、イランに即時核兵器完成の兆候は確認されていなかった点である。

アメリカの情報当局は、イランがICBM（大陸間弾道ミサイル）を実戦配備するにはなお年単位を要すると分析していた。核濃縮についても2025年6月の攻撃以降、再始動の確証は乏しいとの見解が専門家から示されている。

にもかかわらず、今回、攻撃は実行された。

中東政策に詳しいリチャード・ハース外交問題評議会名誉会長は、これを「予防攻撃（preventive strike）」と定義している。国際法上、差し迫った攻撃に対する先制とは異なり、将来の潜在能力を理由とする武力行使は合法性が揺らぐ。

注目すべきは、CIA（アメリカ中央情報局）が事前に行ったとされる分析である。情報筋によれば、仮に最高指導者ハメネイ師が死亡した場合でも、イランの権力は革命防衛隊の強硬派に移行する可能性が高いと評価していた。

つまり、「斬首作戦」が自動的に体制崩壊を招く保証はない、というのだ。むしろ軍事色の強い体制へと移行する可能性がある。

トランプ政権を支える保守派シンクタンクのアメリカン・エンタープライズ公共政策研究所（AEI）は、目的はあくまで核阻止であり体制転換ではないと分析している。一方で中道系の米戦略国際問題研究所（CSIS）やブルッキングズ研究所の専門家たちは、「戦略の不明確性こそが最大のリスクだ」と指摘する。

目標が核能力破壊なのか、体制転換なのか。それによって、軍事規模も政治的判断も全く異なってくる。

米海軍はニミッツ級「アブラハム・リンカーン」と最新鋭の「ジェラルド・R・フォード」の2隻の空母を中東海域に展開している。2隻体制は単なる攻撃力ではなく、継戦能力と抑止信号の「表明」とされてきたが、戦争拡大の可能性も秘めている。

米軍事筋は言う。

「全面侵攻ではない。だが引き返せる地点も越えつつある」

これから何が起こるのか──米軍事外交筋が指摘するシナリオは3つだ。「1・限定報復の応酬」「2・ヒズボラなど代理勢力を通じた長期消耗」「3・ホルムズ海峡封鎖による拡大衝突」。最悪シナリオでは原油高騰と世界経済動揺は不可避である。

「この戦争は、核阻止という目的を持ちながらも、法的正統性、戦略的一貫性、国内統治への影響という三重の不確実性を抱えている」（前出・米軍事筋）

トランプ氏は賭けに出た。イランの弱体化という好機を捉え、体制の臨界点を突こうとしている。だが、チャーチルの言葉を借りれば、「戦争の号砲が鳴った瞬間、政治家は出来事の奴隷となる」。

トランプ氏は、不法移民強制追放、世界的規模の関税政策と「大仕事」をやってのけたが、今回はイラン攻撃という比較にならない大きな行動に打って出た。それが「聖戦」なのか、あるいは「気まぐれ戦争」だったのか、審判を下すのは「歴史」だ。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）