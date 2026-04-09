大阪府和泉市の集合住宅で、遺体で見つかった女性2人の身元が判明しました。両遺体には複数の外傷があり、警察は殺人事件として捜査しています。 【写真を見る】【速報】集合住宅で母娘の遺体殺人事件として捜査本部設置殴打の痕や防御創も…失血死大阪府和泉市の集合住宅 8日午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、女性2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、部屋には母親と娘が住んでいて、娘の職場か