（CNN）8日未明、停戦合意が発表されると、イラン国民は街頭に集結した。しかし、合意内容に懐疑的な声も少なくなかった。現場の映像には、米国旗やイスラエル国旗を燃やす人々の姿が映っている。これはイラン政権支持の集会でよく見られる光景だ。またイラン国旗を振り、最高指導者モジタバ・ハメネイ師及び暗殺された父のアヤトラ・ハメネイ師の写真を掲げる人々もいた。ロイター通信によると、現場にいたある女性は「​