グーグル（Google）の新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」が発表された。Googleストアのほか、NTTドコモ、au／UQ mobile、ソフトバンク／ワイモバイル、楽天モバイルで4月14日に発売となる。予約受付は本日7日に始まった。 「Lavender」（左）と国内限定カラー「Isai Blue」（右）。Isai Blueは256GBモデルのみ 本稿では、分割購入後の端末返却による残価の支払い免除や各種割引、購入キ