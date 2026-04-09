京都市消防局は、上京消防署の30代の男性消防隊員が無免許の状態で消防車や救急車などを合わせて81回運転していたと発表しました。 無免許で運転していたのは、上京消防署に所属する30代の男性消防士長です。 京都市消防局によりますと、消防士長は去年12月から今月まで、96日間にわたり運転免許が失効していたことに気付かないまま、消防車や救急車を合わせて81回運転していたということです。 そのうち、消防車7回と救急車59