“庶民の魚”とも言われるサバですが、国産だけでなく、輸入のサバも値段が高騰しています。一方、サバとは対照的に、今年は異例の豊漁となり、今お得な魚もあります。■サバ高騰「上がるスパンがすごく短かった」濃厚なのにどこかホッとするランチタイムの定番メニュー。「ここの味噌煮は好きなのでしみます」働く人たちの体と心にしみいるのが、都内の和食料理店の看板メニュー「サバの味噌煮定食（1000円）」です。この店では、